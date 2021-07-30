В Самарской области у семейной пары нашли более 1 тонны нелегального алкоголя

В Самарской области выявили мужа с женой, которые незаконно производили и продавали спиртные напитки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Похвистневском районе полицейские обнаружили более 1 тонны нелегального алкоголя у семейной пары. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Осенью прошлого года инспектор ДПС остановил автомобиль, в котором обнаружил 19 пятилитровых бутылок со спиртным напитком, на который у водителя не было лицензии.

Полицейские предположили, что он может быть причастен к незаконному обороту алкоголя. В дальнейшем в частном доме и надворных постройках, принадлежащих мужчине и его супруге, обнаружили около тонны нелегального алкоголя общей стоимостью в 116 тысяч рублей. Как выяснилось, спиртное супруги продавали прямо из дома.

Суд признал их виновными в незаконном производстве и реализации алкогольной продукции, назначив мужчине штраф в 2,1 млн рублей, а его супруге - условный срок заключения в 3,5 года.