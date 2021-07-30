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Происшествия30 июля 2021 13:24

В Самаре автомобилист сбил подростка на электросамокате

Ребёнку назначили амбулаторное лечение
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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ДТП произошло 29 июля. ФОТО: ГУ МВД России

ДТП произошло 29 июля. ФОТО: ГУ МВД России

В четверг, 29 июля, в Самаре, в районе дома №9 по Ново-Садовой, водитель автомобиля «Hyundai Solaris» наехал на 16-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате. 42-летний водитель двигался со стороны проспекта Ленина и не пропустил мальчика на нерегулируемом переходе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП постарадавшему несовершеннолетнему мальчику было назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.