В Самаре автомобилист сбил подростка на электросамокате

ДТП произошло 29 июля. ФОТО: ГУ МВД России

В четверг, 29 июля, в Самаре, в районе дома №9 по Ново-Садовой, водитель автомобиля «Hyundai Solaris» наехал на 16-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате. 42-летний водитель двигался со стороны проспекта Ленина и не пропустил мальчика на нерегулируемом переходе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП постарадавшему несовершеннолетнему мальчику было назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.