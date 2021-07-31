В Самаре мигрант пожаловался в полицию на лжепереводчика из ФСБ

"Услуга" стоила 65 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смекалочка аферистов в Самарской области вышла на новый уровень. Чтобы придать себе статус в глазах будущей жертвы они придумывают себе разные должности. Но до переводчика в ФСБ додумываются немногие.

- Он обещал помочь получить вид на жительство. Говорил, что работает в УФСБ России по Самарской области переводчиком, и у него есть нужные связи. А еще звонил при мне другим людям по громкой связи, и все они подтверждали, что он им в свое время помог, - объяснял недавно пострадавший схему «развода» полицейским.

Мужчина в итоге перевел «переводчику» 65 тысяч рублей, но желанные документы так и не получил. А «решала» исчез в неизвестном направлении и перестал брать трубки.

Но мигрант оказался не лыком шит, и сохранил платежки, подтверждающие передачу денег. Их уже приложил к своему заявлению в полицию.

Впрочем, как сообщают собственные источники «КП-Самара» в правоохранительных органах, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.