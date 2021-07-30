В Самарской области будут производить уникальное оборудование для египетской АЭС

В Самарской области будут производить оборудование для Египетской АЭС

В Сызрани начинается производство устройств локализации расплава для четырех блоков атомной электростанции "Эль-Дааба" в Египте. Акт запуска подписали 30 июля, в церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, первый заместитель гендиректора по атомной энергетике госпорпорации Росатом Александр Локшин. Продукцию для атомной энергетики на на предприятии начали выпускать ещё в 80-е годы прошлого века.

- Расширение сотрудничества с иностранными государствами очень важно для Самарской области. Одно из ведущих предприятий региона "Тяжмаш" ежегодно увеличивает портфель заказов и объем выполненных для экспорта работ, - отметил глава региона Дмитрий Азаров.

За последние годы география поставок предприятия значительно увеличилась. Губернатор отметил, что теперь сделан ещё один важный шаг в развитии сотрудничества между Россией и Египтом.

-Задача по поставке оборудования для атомной электростанции в Египте будет выполнена в срок на самом высоком уровне.