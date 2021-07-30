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Происшествия30 июля 2021 20:32

Два легковых автомобиля оказались разбиты в ДТП под Самарой

Пассажирам оказывали помощь на месте аварии
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Два автомобиля попали в ДТП под Самарой

Два автомобиля попали в ДТП под Самарой

Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самарской области около села Николаевка вечером в пятницу, 30 июля, произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщает корреспондент "КП-Самара" с места событий.

По предварительным данным, "Лада Гранта" на перекрестке ехала по главной дороге и поворачивала, но ее не пропустил водитель на "Жигулях". Как рассказал водитель "Жигулей", он ехал из Казахстана. На "Гранте" ехали двое мужчин, которые возвращались вечером с работы. Одному из них врачи оказали помощь на месте ДТП.

Хотя машины оказались сильно разбиты, госпитализация никому из участников аварии не потребовалась, в основном отделались ушибами.

Водитель "Жигулей" рассказал, что ехал из Казахстана

Водитель "Жигулей" рассказал, что ехал из Казахстана

Фото: Вячеслав СОРОКИН

Из-за аварии образовалась крупная пробка, полицейские на месте обеспечивали проезд автомобилей. Сейчас устанавливаются причины аварии.

Авария с двумя легковыми автомобилями под Самарой