Два легковых автомобиля оказались разбиты в ДТП под Самарой

Два автомобиля попали в ДТП под Самарой Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самарской области около села Николаевка вечером в пятницу, 30 июля, произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщает корреспондент "КП-Самара" с места событий.

По предварительным данным, "Лада Гранта" на перекрестке ехала по главной дороге и поворачивала, но ее не пропустил водитель на "Жигулях". Как рассказал водитель "Жигулей", он ехал из Казахстана. На "Гранте" ехали двое мужчин, которые возвращались вечером с работы. Одному из них врачи оказали помощь на месте ДТП.

Хотя машины оказались сильно разбиты, госпитализация никому из участников аварии не потребовалась, в основном отделались ушибами.

Водитель "Жигулей" рассказал, что ехал из Казахстана Фото: Вячеслав СОРОКИН

Из-за аварии образовалась крупная пробка, полицейские на месте обеспечивали проезд автомобилей. Сейчас устанавливаются причины аварии.