Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 июля 2021 8:30

На автозаправке на ул.Товарной в Самаре едва не погиб мужчина

При перекачке топлива произошла разгерметизация и пожар
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
При пожаре пострадал водитель газозаправочного автомобиля

При пожаре пострадал водитель газозаправочного автомобиля

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня в 7 часов утра на улТоварной в Самаре вспыхнул пожар прямо возле автозаправки.

- По предварительным данным, в результате перекачки топлива произошла разгерметизация с дальнейшим воспламенением емкости объемом 15 м3, - сообщает областное МЧС.

Сообщение о ЧП спасателям поступило в 7.10 утра, на место незамедлительно направили пожарные машины. С огнем они боролись полчаса, пожар охватил площадь в 50 квадратных метров. Всего на месте работали 93 человека и 23 единицы спецтехники.

С пожаром боролись полчаса

С пожаром боролись полчаса

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

По данным облМЧС, потушили пожар в 7.40 утра. К сожалению, без пострадавших не обошлось. 47-летний водитель газозаправочного автомобиля попал в больницу.

По факту ЧП назначена проверка, в причинах пожарах теперь будут разбираться специалисты.

Пожар на ул.Товарной в Самаре 31 июля 2021 года