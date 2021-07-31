На автозаправке на ул.Товарной в Самаре едва не погиб мужчина

При пожаре пострадал водитель газозаправочного автомобиля Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня в 7 часов утра на улТоварной в Самаре вспыхнул пожар прямо возле автозаправки.

- По предварительным данным, в результате перекачки топлива произошла разгерметизация с дальнейшим воспламенением емкости объемом 15 м3, - сообщает областное МЧС.

Сообщение о ЧП спасателям поступило в 7.10 утра, на место незамедлительно направили пожарные машины. С огнем они боролись полчаса, пожар охватил площадь в 50 квадратных метров. Всего на месте работали 93 человека и 23 единицы спецтехники.

С пожаром боролись полчаса Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

По данным облМЧС, потушили пожар в 7.40 утра. К сожалению, без пострадавших не обошлось. 47-летний водитель газозаправочного автомобиля попал в больницу.

По факту ЧП назначена проверка, в причинах пожарах теперь будут разбираться специалисты.