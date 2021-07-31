Возле Хрящевки такси въехало в в грузовик с песком

В аварию попал таксист

Авария с участием машины такси и грузовика Сканиа с песком произошла в пятницу около села Хрящевка Самарской области. ДТП случилось в 3.40, автомобиль Фольксваген Поло ехал со стороны Тольятти. За рулём находилась женщина 48 лет, которая в какой-то момент отвлеклась от управления авто, задумалась, допустила нарушения и наехала на автомобиль Скания.

- Автолюбительница с 2019 года шесть раз участвовала в автопроисшествиях. За рулём грузового авто сидел 47-летний водитель, который за последний год дважды привлекался к ответственности. Автомобиль остановился при повороте налево и в этот момент произошло столкновение, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В итоге в больницу попали два человека: сама водитель, уроженка села Красный Пахарь была доставлена в больницу "Скорой помощью". Также пострадал пассажир, 32-летний житель Хрящевки. В отношении водителя составлено определение для возбуждения дела об административном правонарушении.