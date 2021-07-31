В Самаре отменили ограничения по скорости на Южном шоссе

Ограничения по скорости на участке отменили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отменили ограничения скорости на Южном шоссе. Если раньше на магистрали нельзя было ехать быстрее 40 километров в час, то теперь речь идет о 60 км/ч.

- Введенные ограничения позволили полностью исключить ДТП с пострадавшими на участке. Сейчас дорога отвечает всем необходимым требованиям безопасности, - сообщают в ГИБДД по Самаре.

Полицейские отмечают, что ограничения были введены как раз для того, чтобы привести Южное шоссе в порядок. Многие автолюбители жаловались, что дорога там не очень хорошая. Сейчас все ремонтные работы завершены, встречные потоки разделены дорожным ограждением. Проблему устранили, поэтому и разрешение по скорости стало выше.