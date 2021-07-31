В поселке Безенчук открыли подстанцию «Скорой помощи»

Забота о врачах и фельдшерах – одна из приоритетных задач для «Единой России» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

30 июля в поселке Безенчук после капитального ремонта открыли подстанцию «Скорой помощи». Работать на ней будут 57 человек, в том числе 37 фельдшеров, 18 водителей и 2 врача. Предполагается, что на сутки одновременно будут заступать по 4 бригады, плюс Безенчукский район будет еще обслуживать «неотложка». В распоряжении медиков скоро поступит дополнительное современное оборудование.

По словам председателя «социального» комитета Самарской Губернской Думы Марины Сидухиной, забота о врачах и фельдшерах, а также создание для них благоприятных условий для работы и отдыха – одна из приоритетных задач для «Единой России».

Партия ранее поддержала выделение из федерального бюджета дополнительного финансирования для того, чтобы подготовить и запустить в Самарской области пилотную программу модернизации первичного звена здравоохранения. В регионе к решению проблемы доступной и качественной медицины будут подходить комплексно. К 2015 года власти планируют построить новые поликлиники, модельные здания, ФАПы и офисы врачей общей практики, которые будут оснащены современным оборудованием. Как ранее сообщал губернатор Самарской области, на эти цели запланировано более одного миллиарда рублей.