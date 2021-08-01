В Самаре работник автосервиса угнал и разбил машину клиента

Работник сервиса разбил машину клиента. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 19-летний работник автосервиса угнал и разбил машину клиента. Об этом сообщают в ГУ МВД России области.

Владелец "Жигулей" отдал машину в сервис для кузовного ремонта, и через несколько дней ему позвонили полицейские и сообщили, нашли его автомобиль разбитым на Заводском шоссе.

Как оказалось, машину взял молодой работник автосервиса. Он рассказал полицейским, что хотел оценить техническое состояние машины, проехав на ней по городу, но не справился с управлением.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.