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Происшествия1 августа 2021 13:17

В Самарской области легковушка улетела в кювет, пострадал водитель

Перевернулся автомобиль "Лада Калина"
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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"Лада Калина" оказалась в кювете. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

"Лада Калина" оказалась в кювете. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Легковой автомобиль "Лада Калина" вылетел в кювет в Хворостянском районе, пострадал водитель. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла ранним утром в субботу. Примерно в 4:30 автомобиль, который ехал в направлении села Романовка со стороны Хворостянки вылетел в кювет.

По предварительной версии, 34-летний водитель не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машины перевернулась.

Водителя с травмами доставили в больницу. Сейчас он находится на лечении дома.

По факту случившегося полицейские проводят проверку.