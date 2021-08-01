Рапиристы Бородачевы из Самары выиграли серебряные медали Олимпиады в составе сборной

Братья Бородачевы из Самары стали обладателями серебряных медалей на Олимпиаде. Фото - минспорт Самарской области

Братья Бородачевы из Самары выиграли серебряные медали Олимпиады в Токио в составе сборной по фехтованию на рапирах.

Командные соревнования состоялись в воскресенье, 1 августа. В составе российской сборной за медали боролись братья-близнецы Кирилл и Антон Бородачевы и Тимур Сафин.

Россияне одолели Гонконг в четвертьфинале, а затем победили США. В финале наша команда встречалась с французами и уступила, завоевав серебряные медали. Также серебряная медаль досталась Владиславу Мыльникову, который выступал на поединках в предыдущих стадиях турнира.

Ранее еще один самарский спортсмен Павел Сухов взял серебро в командном турнире шпажистов.

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