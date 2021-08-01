В Самаре легковушка сбила двоих пешеходов, которые переходили дорогу на красный свет

В Самаре легковушка сбила двоих пешеходов

В Самаре легковой автомобиль сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу на красный свет. Об этом "КП-Самара" сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Поздно вечером в субботу 53-летний водитель на "Рено Логан" ехал по улице Ново-Садовой и на светофоре около улицы Челюскинцев сбил двоих человек, которые шли по пешеходному переходу на красный свет.

Обоих пешеходов травмами доставили в больницу на скорой помощи. Одним из пострадавших является 37-летний мужчина, личность второго пешехода устанавливается.