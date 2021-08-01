Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 августа 2021 20:03

В Самаре легковушка сбила двоих пешеходов, которые переходили дорогу на красный свет

Пострадавших пешеходов отвезли в больницу
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре легковушка сбила двоих пешеходов

В Самаре легковушка сбила двоих пешеходов

В Самаре легковой автомобиль сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу на красный свет. Об этом "КП-Самара" сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Поздно вечером в субботу 53-летний водитель на "Рено Логан" ехал по улице Ново-Садовой и на светофоре около улицы Челюскинцев сбил двоих человек, которые шли по пешеходному переходу на красный свет.

Обоих пешеходов травмами доставили в больницу на скорой помощи. Одним из пострадавших является 37-летний мужчина, личность второго пешехода устанавливается.