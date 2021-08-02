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Общество2 августа 2021 9:20

В Смышляевке, где жители протестуют против застройки улицы магазинами, проведут проверку

Проверку проведет региональное правительство и прокуратура
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Люди в Смышляевке против застройки на улице Чапаева. Фото - "Подслушано Самара"

Люди в Смышляевке против застройки на улице Чапаева. Фото - "Подслушано Самара"

В Смышляевке Самарской области проведут проверку после обращений жителей о застройке на одной из улиц.

Ранее в поселке жители протестовали против застройки магазинами улицы Чапаева. Информация об этом появилась в группе "Подслушано Самара". По некоторым данным, на этой территории обещали построить сквер.

По информации администрации Волжского района, законность выделения участка сейчас проверяется в прокуратуре, куда обращались жители.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также заявил о проведении проверки. "Знаю, что люди ко мне обратились. По их мнению, творится произвол. Уже сегодня направляю туда проверку", - сказал глава региона.