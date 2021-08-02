На стрелке Волги и Самары хотят построить высотки

На строительство высоток потребуется разрешение Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На стрелке рек Волги и Самары планируют возвести высотки. Информация появилась 31 июля на публичных слушаниях городских проектов.

— Заявитель попросил участок площадью 25293 кв. м на улице Кутякова отдать под многоэтажную жилую застройку, — рассказали в администрации Самары.

Это место относится к историческому поселению — строительство зданий выше 17 метров запрещено. Но в некоторых случаях можно получить разрешение.

Публичные слушания будут проводиться по 21 августа 2021 года. С экспозицией проектов можно ознакомиться с 10 по 17 августа 2021 года в департаменте градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132. .

Еще одно разрешение под высотную застройку просят на участки общей площадью 40197 кв.м на улице Максима Горького.