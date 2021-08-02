В Самарской области пьяный водитель выплеснул в лицо инспектору ГИБДД горячий кофе

Водителя остановили, потому что стражи порядка заподозрили, что он нетрезв Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У Александра Владимировича из села Борское 1 августа утро не задалось с самого начала. Чтобы сделать его немного лучше, он купил себе кофе. Когда он был уже в пяти минутах от дома, его автомобиль остановили ГАИшники.

И тут Александру Владимировичу снова не повезло: полицейские учуяли запах алкоголя. Он попытался, конечно, им доказать, что нюх подводит стражей порядка, но ему упорно не верили. В сердцах Александр Владимирович взял свой кофе и плеснул им в лицо инспектору ГИБДД.

Теперь административное дело может перейти в уголовную плоскость, потому что полицейский получил термический ожог лица и был вынужден обратиться в больницу.

Александра Владимировича задержали, составили на него протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, сейчас решается вопрос о возбуждении еще и уголовного дела.