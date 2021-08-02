В Самаре больше всего новых заразившихся в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области обновлен суточный максимум по количеству заразившихся. По данным регионального штаба, за сутки 466 новых случаев.

Больше всего новых случаев в Самаре (183), Тольятти (86) и Новокуйбышевске (32). Всего с начала пандемии в регионе заразились 77 239 человек, из которых выздоровели 71 265.

В понедельник, 2 августа, сообщили о 14-ти новых смертельных случаях. Умерли пять мужчин в возрасте от 47-ми до 86-ти лет, а также 9 женщин от 58-ми до 94-х лет.

Всего в регионе за все время пандемии умерли 2 670 человек.