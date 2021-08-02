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Общество2 августа 2021 13:50

Новые абоненты МегаФона получат бесплатную годовую подписку на Apple Music

Для действующих абонентов МегаФон предоставляет бесплатный шестимесячный доступ
Сергей ЧЕРНЫХ
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Новые абоненты МегаФона получат бесплатную годовую подписку на Apple Music. Фото - pexels.com

Новые абоненты МегаФона получат бесплатную годовую подписку на Apple Music. Фото - pexels.com

Новые абоненты МегаФона получат бесплатную годовую подписку на Apple Music. Музыку можно слушать без рекламы онлайн или загрузить, чтобы послушать потом оффлайн. Музыка доступна на любых устройствах, в том числе, работающих на базе Android.

Бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа. Для действующих абонентов МегаФон предоставляет бесплатный шестимесячный доступ к сервису на любом тарифе. Активировать подписку можно в личном кабинете мобильного приложения МегаФона в разделе «Для меня».

Запуск нового предложения стал результатом программы исследований МегаФона, в рамках которой специалисты компании изучают актуальные потребности абонентов. Это позволяет предоставить пользователям наиболее релевантные решения.

Сегодня около 20 млн абонентов МегаФона ежемесячно используют музыкальные стриминговые сервисы. 57% аудитории таких приложений приходится на мужчин, 43% на женщин. Наибольшую группу составляют абоненты в возрасте от 31 до 40 лет. Чаще всего стриминговыми сервисами пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Cамары, Уфы, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Предложение действует до 29 августа, узнать подробнее об условиях можно на сайте Мегафона , об Apple Music – на сайте сервиса.