В Самарской области большинство полицейских сделали прививку от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прививку от коронавируса сделали большинство полицейских. Первый компонент получили 73,2% сотрудников.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, полицейские осознают важность вакцинации и стремятся обезопасить не только себя, но и окружающих, поскольку по долгу службы контактируют с большим количеством людей.

Перед вакцинацией полицейские проходят осмотр и консультируются у терапевтов. Завершили вакцинацию 49% сотрудников.

Сейчас в Самарской области регулярно находят более 400 новых заразившихся за сутки.