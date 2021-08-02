В Самарской области большинство полицейских сделали прививку от коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области прививку от коронавируса сделали большинство полицейских. Первый компонент получили 73,2% сотрудников.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, полицейские осознают важность вакцинации и стремятся обезопасить не только себя, но и окружающих, поскольку по долгу службы контактируют с большим количеством людей.
Перед вакцинацией полицейские проходят осмотр и консультируются у терапевтов. Завершили вакцинацию 49% сотрудников.
Сейчас в Самарской области регулярно находят более 400 новых заразившихся за сутки.