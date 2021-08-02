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Экономика2 августа 2021 17:47

ТОАЗ фиксирует цены для поддержки российских аграриев

Такая мера создаст условия для повышения объемов закупок на внутреннем рынке
Сергей ЧЕРНЫХ
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ТОАЗ зафиксирует цены на минеральные удобрения для российских аграриев

ТОАЗ зафиксирует цены на минеральные удобрения для российских аграриев

ПАО "ТОАЗ" зафиксирует цены на минеральные удобрения для российских аграриев до завершения осенних полевых работ. Об этом сообщают на предприятии.

Такое решение принято для поддержки сельскохозяйственной отрасли страны. Цены зафиксированы не выше уровня июля 2021 года. на предприятии считают, что такая мера создаст условия для повышения объемов закупок на внутреннем рынке.

- Такой шаг облегчит планирование хозяйственной деятельности для аграриев и обеспечит сохранение рентабельности сельхозпредприятиям. Более того, такой подход ТОАЗа отвечает интересам отечественной экономики и согласуется с позицией отраслевого сообщества, - сказал заместитель генерального директора – директор по коммерческим вопросам АО Корпорация "Тольяттиазот" Владислав Пустынников.