В Самарской области водитель легковушки погиб в столкновении с грузовиком

Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком. Фото - ПСС Самарской области

В Самарской области в понедельник, 2 августа, водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком. Об этом сообщили в ПСС региона.

Авария произошла в поселке Курумоч Волжского района. Легковой автомобиль "Лада Калина" столкнулся с грузовиком "Скания". В результате аварии погиб водитель легковушки.

На место прибыл отряд спасателей, которые доставали погибшего водителя из разбитого автомобиля. Спасатели использовали гидравлический инструмент.

В 16 часов аварийно-спасательные работы на месте ДТП были закончены.