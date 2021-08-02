Автобус с туристами из Самары попал в ДТП в Турции, четверо погибли

Автобус с самарскими туристами попал в аварию в Турции

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Турции, еще пятеро пострадали. По имеющимся данным, в автобусе находились туристы из Самары.

Авария произошла в понедельник, 2 августа. Автобус следовал в аэропорт Антальи. Туристы должны были вылетать рейсом в Самару.

Известно, что сейчас пострадавшие туристы находятся в нескольких больницах. Водитель автобуса в тяжелом состоянии, детей среди погибших нет.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и перевернулся.