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Происшествия2 августа 2021 20:32

Автобус с туристами из Самары попал в ДТП в Турции, четверо погибли

Туристы ехали в аэропорт и должны были вылетать в Самару
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Автобус с самарскими туристами попал в аварию в Турции

Автобус с самарскими туристами попал в аварию в Турции

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Турции, еще пятеро пострадали. По имеющимся данным, в автобусе находились туристы из Самары.

Авария произошла в понедельник, 2 августа. Автобус следовал в аэропорт Антальи. Туристы должны были вылетать рейсом в Самару.

Известно, что сейчас пострадавшие туристы находятся в нескольких больницах. Водитель автобуса в тяжелом состоянии, детей среди погибших нет.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и перевернулся.