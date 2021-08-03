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Здоровье3 августа 2021 8:21

Дети и подростки стали чаще и тяжелее болеть коронавирусом в Самарской области

Защититься от коронавируса позволит вакцинация
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Вакцинация является действенным способом защиты от коронавируса

Вакцинация является действенным способом защиты от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области дети и подростки стали чаще и тяжелее болеть коронавирусом. Об этом сообщил руководитель информационного центра регионального оперштаба Николай Ренц.

Он отметил, что у переболевших детей возникают осложнения, например, появляется поражение суставов, одышка.

По словам Ренца, действенным способом защиты от коронавируса является вакцинация. Даже если после вакцинации происходит заражение, то болезнь протекает значительно легче. Сейчас в стационарах среди заразившихся менее 2% - привитые пациенты. Всего же среди заболевших привитых менее 1%

Ранее в Самарской области был достигнут очередной суточный максимум по количеству заразившихся коронавирусом, ежедневно находят более 400 заразившихся.