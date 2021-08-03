С начала года на пассажиров без масок в транспорте в Самаре составили 309 протоколов

Пассажирам без маски грозит штраф

В Самаре с начала года на пассажиров без масок в общественном транспорте составили 309 протоколов. Об этом сообщили в городской администрации.

В общественном транспорте пассажиры, а также водитель и кондуктор обязаны быть в масках. За нарушение грозит штраф до 30 тысяч рублей. Для выявления нарушителей проводят рейды, составляются административные протоколы. За прошлую неделю было составлено 4 протокола.

В Самарской области каждый день находят более 400 заразившихся коронавирусом. Отмечается, что чаще и тяжелее стали болеть дети и подростки.