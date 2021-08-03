В Самарской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла почти на 35 процентов

Борьба с коронавирусом продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 августа в Самаре состоялось очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Ситуация, озвученная на совещании - плачевная. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года в 2021 люди болеют в три раза больше. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 34,5 %.

Значительный рост новых пациентов наблюдается в группа 18-29 лет и 30-49 лет. Инфекцию находят у сотрудников промышленных предприятий, сфер обслуживания, ЖКХ и общественного транспорта.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратил внимание на то, что необходимо усилить контроль за масочным режимом. Также он раскритиковал руководителей муниципалитетов, на территории которых за выходные никто не вакцинировался. Глава региона пригрозил, что, если ситуация останется на том же уровне, будут приниматься серьезные решение в отношении глав этих районов.