В Самарской области шестые сутки подряд фиксируют более 400 заразившихся коронавирусом

В Самарской области за сутки 465 новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области шестые сутки подряд фиксируют более четырехсот заразившихся коронавирусом за сутки. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, в регионе 465 новых случаев.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 77 704 человека. Из них выздоровели 71 460 заразившихся, в том числе 195 человек за последние сутки. Во вторник, 3 августа, среди заразившихся 15 новых смертельных случаев в регионе, всего умерли 2 685 человек.

В целом по стране 22 010 новых заразившихся в 85-ти регионах страны, всего заболели более 6,3 миллиона человек.