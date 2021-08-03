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Здоровье3 августа 2021 13:08

В Самарской области шестые сутки подряд фиксируют более 400 заразившихся коронавирусом

Всего в стране более 22 000 новых больных
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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В Самарской области за сутки 465 новых заразившихся коронавирусом

В Самарской области за сутки 465 новых заразившихся коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области шестые сутки подряд фиксируют более четырехсот заразившихся коронавирусом за сутки. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, в регионе 465 новых случаев.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 77 704 человека. Из них выздоровели 71 460 заразившихся, в том числе 195 человек за последние сутки. Во вторник, 3 августа, среди заразившихся 15 новых смертельных случаев в регионе, всего умерли 2 685 человек.

В целом по стране 22 010 новых заразившихся в 85-ти регионах страны, всего заболели более 6,3 миллиона человек.