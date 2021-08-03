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Общество3 августа 2021 14:29

В Самарской области из-за коронавируса отменили Метафест 2021

Организаторы надеялись провести его в альтернативном варианте, но ситуация с Covid-19 не позволила этого сделать
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Фестиваль может пройти в 2022 году

Фестиваль может пройти в 2022 году

Фото: Из личного архива

Организаторы Метафеста 2021 заявили, что в этом году фестиваль все-таки не состоится. По их словам, они из-за коронавируса подумывали провести его в каком-нибудь альтернативном формате, но 2 августа "последняя ниточка надежды оборвалась".

- Метафест пройдет только в наших общих мечтах о хорошей музыке, живом общении и об уникальной атмосфере всеми любимой Поляны, - написано в официальной группе Метафеста.

Создатели фестиваля призывают земляков не грустить. Они рассчитывают, что в 2022 году долгожданное мероприятие все-таки состоится.