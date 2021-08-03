В Самаре доехать на такси в пункт вакцинации можно со скидкой

В Самаре подарят скидку на поездку в пункт вакцинации для тех, кто решит привиться

В Самаре пассажиры смогут сэкономить, добираясь в пункт вакцинации на такси. Такую акцию объявил сервис городской мобильности Ситимобил. Здесь решили поощрить самарцев, которые захотят привиться от коронавируса. Тем, кто едет в пункт вакцинации, подарят специальный промокод на скидку на две поездки в 30%.

Выбрать наиболее удобный пункт вакцинации можно будет в приложении на карте. Акция действует не только в Самаре, но еще в 22 городах России и в 750 точках вакцинации.

- Всеобщая вакцинация - это путь к концу пандемии, снятию всех ограничений и возвращению к привычной жизни. Мы рады запустить акцию, благодаря которой многие могут с удобством и комфортом добраться до ближайшего пункта и вакцинироваться, чтобы защитить себя и свое окружение, - рассказал Виталий Бедарев, генеральный директор Ситимобил.

Стоит отметить, что это уже не первая антиковидная акция компании, ранее в Ситимобиле поощряли водителей, которые решили вакцинироваться. Срок действия новой акции - до 1 сентября 2021 года.