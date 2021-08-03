Под Самарой столкнулись грузовик и Хендай, водитель легковушки погиб

В Самарской области МАЗ столкнулся с легковушкой. ФОТО: ГУ МВД России

В понедельник, 2 августа, в Самарской области произошло ДТП с участием МАЗа и легковушки. 52-летний водитель перевозил на грузовике зерно по трассе М-5 «Урал».

- По предварительным данным, на 1140 километре он выехал на полосу встречного движения в месте, где это не разрешено, и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Hyundai Solaris», - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП 29-летний житель Екатеринбурга, находившийся за рулём легковушки, скончался до приезда скорой помощи, а его жена, находившаяся на пассажирском кресле, получила травмы головы. Сотрудники полиции выясняют все подробности произошедшего.