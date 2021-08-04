«Туристы едут за самоощущением»: в Самаре обсудили, как должен развиваться туристический рынок

На форуме обсудили вопросы развития туристической отрасли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Организатором Форума является Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.

В Самаре уже традиционно прошел форум «ТурПритяжение», который стал площадкой для встречи экспертов туристической отрасли со всей России. Мастер-классы, обсуждения, дискуссии – все было направлено на то, чтобы игроки рынка смогли обменяться лучшими практиками и способствовать появлению на свет новых идей развития отрасли. Здесь говорили о развитии железнодорожного туризма, опыте превращения туристических продуктов в яркие и востребованные туры, от которых просто невозможно отказаться. И обсуждали: чего же сегодня хотят туристы, которые отправляются в путь даже не за фотографиями и достопримечательностями, а за поисками ново самоощущения для себя.

- Форум у нас традиционный, проходит уже седьмой раз. Мы приглашаем экспертов в области туризма с территории РФ, которые обмениваются опытом и в результате это способствует развитию туризма во всей стране. Это происходит не только в нашем городе, но и в других городах и в итоге мы получаем какие-то новые идеи и продукты. В нашем городе с деловым туризмом все нормально, в классическом варианте его еще нужно развивать. За последние годы удвоилось количество гостей в регионе, такая же тенденция прослеживается и в других городах, поэтому такие мероприятия очень полезны, - поделился своим мнением руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

Конечно же, гости много говорили и о туристической привлекательности Самары. Это подтверждается цифрами: за прошлый год турпоток в наш регион вырос на 6%, путешественники стали оставлять здесь на 30% больше денег. Это связано и с тем, что теперь в Самару едут на более долгий срок, в том числе и потому, что появились продуманные туры, предлагающие интересную программу.

В рамках форума обсуждали и законодательные вопросы, разбирали опыт участников, а эксперты давали им полезные рекомендации. В рамках круглого стола соглашения о сотрудничестве в сфере туризма подписали с городами Республики Беларусь – Гомель, Витебск и Могилев.

Посмотреть трансляцию форума специалисты и все желающие могут на сайте «ТурПритяжение 2021».