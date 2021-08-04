В Самаре снесут две постройки за 7,5 млн рублей

Постройки были возведены незаконно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Самары хотят снести две незаконно возведенные постройки. Под снос попал шинный центр “Таганка" на улице Мориса Тореза и двухэтажное здание на Анержской с мансардой и подвалом. Информация размещена на сайте госзакупок.

Постройку в Железнодорожном районе планируют снести за 5,2 млн рублей в течение 30 дней. В Красноглинском — за два месяца, 2,4 млн рублей.

Департамент градостроительства ищет подрядчика для демонтажа сооружений. Имя исполнителя станет известно 11 августа.