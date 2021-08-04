В Самаре в центре города перекроют дороги до 7 августа

В центре Самары перекроют несколько улиц. ФОТО: Администрация городского округа Самара

В центра Самары перекроют дороги в связи с проведением работ по техническом перевооружению теплотрасс.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 06:00 4 августа до 05:00 7 августа перекроют движение по улице Садовой, в районе дома №85 на Некрасовской. На этот же период будет ограничено движение по улице Некрасовской, в районе дома №100 по улице Ленинской.

Администрация просит с пониманием отнестись к необходимости проведения работ и просит заблаговременно планировать свои поездки. Работы проводятся в рамках подготовки города к новому отопительному сезону.