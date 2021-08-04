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Общество4 августа 2021 12:18

На Волге выловили огромного сома

Весь рыбы составил 80 кг
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области поймали огромного сома. Фото - соцсети

В Самарской области поймали огромного сома. Фото - соцсети

В Самарской области на Волге выловили огромного сома. Рыбак Александр выложил на своей странице в соцсетях фото улова.

Он сообщает, что рыба весит 80 кг. «Цифра 80 кг взята не на глаз. Были привезены напольные весы (до 100кг). Естественно сома разом взвесить не получилось. Он был разрезан кусками. Только голова (без плавников) с потрохами весила 22 кг», - написал рыбак.

Сом является крупнейшим пресноводным хищником. Его местом обитания являются глубокие стоячие водоемы и иногда горные речки. В средней полосе России можно поймать сома весом несколько сотен килограмм.