В Самаре возбудили уголовное дело в отношении ректора СГЭУ

3,5 млн перечислены исполнителю без фактического исполнения обязательств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной и ее коллеги. Ее вместе с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

- По версии следствия, в 2020 году подозреваемые заключили фиктивные договоры на выполнение исследовательских работ, - сообщает СУ СК России по региону.

Документы не являлись актуальными для экономического развития учреждения, но тем не менее были подготовлены. После этого исполнителю были необоснованно перечислены 3,5 млн рублей. Деньги получены, по сути, просто так - без фактического исполнения обязательств. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего