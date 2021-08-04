Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 13:48

В Самаре на пересечении Ставропольской и ХХII-го партсъезда прорвало канализацию

Вода течет уже несколько дней, но устранять проблему не торопятся
Светлана СЕМУШКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ФОТО: @Samarskaya_ja

ФОТО: @Samarskaya_ja

Фото: СОЦСЕТИ

Жители Промышленного района Самары жалуются в социальных сетях на протекающую канализацию на пересечении улиц 22 Партсъезда и Ставропольской и требуют устранения проблемы.

- Канализация бьёт ключом уже вторую неделю! Эта "водица" жутко воняет! Люди с трудом преодолевают это препятствие, а властям пофиг! Куда ещё написать, позвонить, чтоб устранили сие безобразие!? - пишут они в твиттере.

Вода затапливает проезжую часть и пешеходный переход, но ответа на негодование жителей и информации об устранении проблемы пока нет.