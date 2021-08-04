В Самаре на пересечении Ставропольской и ХХII-го партсъезда прорвало канализацию

ФОТО: @Samarskaya_ja Фото: СОЦСЕТИ

Жители Промышленного района Самары жалуются в социальных сетях на протекающую канализацию на пересечении улиц 22 Партсъезда и Ставропольской и требуют устранения проблемы.

- Канализация бьёт ключом уже вторую неделю! Эта "водица" жутко воняет! Люди с трудом преодолевают это препятствие, а властям пофиг! Куда ещё написать, позвонить, чтоб устранили сие безобразие!? - пишут они в твиттере.

Вода затапливает проезжую часть и пешеходный переход, но ответа на негодование жителей и информации об устранении проблемы пока нет.