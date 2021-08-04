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Общество4 августа 2021 15:37

В Самарской области объявились опасные пауки, укус которых может привести к ампутации

Сразу несколько жителей региона сфотографировали ядовитых членистоногих
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Паука можно встретить практически повсюду

Паука можно встретить практически повсюду

Фото: СОЦСЕТИ

На днях в селе Подстепки в Самарской области местный житель Владимир Новожилов сфотографировал весьма необычное существо. На крыльце дома он встретил паука, которого определил как Cheirocanthium.

- Это ядовитый паук. Его укус может привести к ампутации конечности. Подобные случаи были на Украине, - написал Владимир.

В Ягодном, что тоже недалеко от Тольятти, такой же членистоногий попался Анне Корниловой. В социальных сетях пользователи делятся, что и они встречали этот опасный вид, кого-то паук даже кусал:

- Укус как у осы. Конечность никто не ампутировал, но тошнота и головокружение немного были, - пишет одна из пользовательниц.

В Ягодном тоже встречались эти опасные пауки

В Ягодном тоже встречались эти опасные пауки

Фото: СОЦСЕТИ

Специалисты замечают, что подобные пауки встречаются повсеместно.

- Несколько видов из этого рода - Cheirocanthium - давно встречаются в нашем регионе. Все ядовитые. Укус болезненный. Часто кусают ночью, чаще кусают самцы, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" главный зоотехник самарского зоопарка Александр Кузовенко.

При подозрении на укус необходимо сразу же обратиться в токсикологическое отделение больницы Середавина.