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Общество4 августа 2021 16:01

В Самарской области сняли на видео мощнейшую пыльную бурю, сносившую машины с дороги

В регионе снова ожидается дождь и сильный ветер
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Из-за сильного ветра над дорогой поднималась пыль. Фото - скриншот

Из-за сильного ветра над дорогой поднималась пыль. Фото - скриншот

В Самарской области сняли на видео, как сильный ветер сносил с дороги машину. Видео появилось в паблике samara.dtp.official. Стихию зафиксировали как в районе Тольятти, так и на выезде из Самары.

На видео заметно, как от сильного ветра в воздух поднимались клубы пыли, из-за чего на дороге было практически ничего не видно, а сильный ветер буквально сносил машину с дороги.

В регионе был объявлен желтый уровень опасности. В среду, 4 августа, местами по области прогнозируют дождь и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Если в такую погоду вы оказались за рулем на трассе, то рекомендуется переждать сложные условия, стоя на обочине с включенной "аварийкой".

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Буря в Самаре
Буря в Самаре