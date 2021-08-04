В Самаре на складе нашли 20 тонн зараженных нектаринов

Нектарины привезли из Республики Узбекистан Фото: из личного архива

На самарском складе в партии нектаринов обнаружили калифорнийскую щитовку. Фрукты привезли из Узбекистана.

— Присутствие на плодах насекомых калифорнийской щитовки подтвердили в лаборатории, куда направили образцы для исследования, — рассказали в Россельхознадзоре по Саратовской и Самарской областям.

Заражение выявили в ходе карантинного фитосанитарного контроля продукции на складе временного хранения ООО «Крит-1» в Самаре.

Калифорнийская щитовка является карантинным объектом для нашей страны. Щитовка истощает деревья, на плодах возникают красные пятна. Но после того, как кожица плода засохнет, вредитель погибает, поэтому ввозить зараженную подкарантинную продукцию разрешено.

Специалисты регулярно обследуют питомники, сады и декоративные насаждения. На данный момент в Самарской области щитовка не обнаружена.