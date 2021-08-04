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Общество4 августа 2021 17:44

В Самарской области в ближайшие часы ожидают грозу и усиление ветра

Возможны порывы ветра до 25 м/с
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области ожидают дожди и сильный ветер

В Самарской области ожидают дожди и сильный ветер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер. Об этом сообщают в региональном МЧС.

По данным синоптиков, в среду вечером, 4 августа, ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, ливень, гроза и крупный град.

В таких условиях, которые могут сохранится и днем в четверг, не рекомендуют без особой надобности выходить из дома, а если сильный дождь застал в пути на автомобиле, то стоит переждать на обочине с включенной "аварийкой".

Ожидается, что в ближайшие дни в регионе спадет жара, будет в районе +25, +30 градусов тепла.