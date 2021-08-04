В Самаре планируют завершить строительство трех станций метро

Три станции метро заявили для получения средств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре хотят завершить строительство трех станций метро: Алабинской, Самарской и Театральной. Об этом сообщил губернатор Самарской области в эфире радио «Эхо Москвы».

— Сегодня метро убыточно, мы хотим получить инфраструктурный бюджетный кредит и доделать станции, — рассказал Дмитрий Азаров.

Метро из федерального бюджета не финансируется, но если регион берет на себя ответственность, на это можно взять инфраструктурный кредит.

Помимо метро подготовили и другие проекты: всего предварительно заявок подадут на 70 миллиардов рублей. Заявлен проект магистрали «Центральной», первые этапы строительства которой оцениваются в 14 миллиардов рублей.

В Самарском метрополитене всего десять станций, девять из них подземные и одна наземная.