Дмитрий Азаров рассказал, почему в самарских водоёмах умирает рыба

Этим летом температура воды больше на четыре градуса Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня, 4 августа, в эфире радио «Эхо Москвы» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что смерть рыбы в самарских водоемах связана с повышенной температурой воды.

— По оценкам специалистов, температура воды как в Жигулевском море, так и около Саратовского водохранилища превышает четыре градуса температуры многолетних значений. В связи с этим рыбе кислорода не хватает и активно цветут водоросли, — сообщил Дмитрий Азаров.

Необходимо также строить очистные сооружения, на что и направлен федеральный проект «Чистая Волга». В Жигулевске, Сызрани, Тольятти, Самаре уже построили новые очистные сооружения, одновременно ведется строительство еще восьми.

Есть проблема у Сызранской ГЭС, где водоизмещение водохранилища сократилось на 90 процентов. Поэтому нужно укреплять берега и чистить русла.

На данный момент подготовили проект «Разработка и создание производства органических продуктов для сельского хозяйства из цианобактерий, собираемых с поверхности загрязненных рек и озер и органических отходов», который поможет решить проблему с водорослями. Проект представили секретарю совета безопасности.