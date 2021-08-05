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Общество5 августа 2021 9:15

В Самаре двое мужчин пытались украсть ворота с гаража

Их задержали, когда они спиливали ворота
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре задержали двоих мужчин, которые пытались украсть ворота

В Самаре задержали двоих мужчин, которые пытались украсть ворота

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержали двоих мужчин, которые пытались украсть ворота с гаража. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Самарской области.

У оперативного дежурного появилась информация, что на улице Межевой заметили двоих мужчин, которые спиливают ворота с гаража. Сообщение передали сотрудникам, которые находились на патрулировании неподалеку.

Росгвардейцы задержали мужчин и передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанных возбудили уголовное дело, подробности случившегося выясняются.