В Самаре двое мужчин пытались украсть ворота с гаража

В Самаре задержали двоих мужчин, которые пытались украсть ворота Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержали двоих мужчин, которые пытались украсть ворота с гаража. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Самарской области.

У оперативного дежурного появилась информация, что на улице Межевой заметили двоих мужчин, которые спиливают ворота с гаража. Сообщение передали сотрудникам, которые находились на патрулировании неподалеку.

Росгвардейцы задержали мужчин и передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанных возбудили уголовное дело, подробности случившегося выясняются.