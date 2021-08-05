Жители Самарcкой области недовольны своей зарплатой

Только 23 процента самарцев довольны своим заработком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство жителей Самарской области недовольный своей зарплатой, выяснили эксперты службы исследований hh.ru

Специалисты опрашивали работающих жителей региона. Только 23 процента жителей Самарской области довольны оплатой своего труда. Ещё 77 процентов нынешняя зарплата не устраивает.

Больше всего зарплатой довольны работники банков и сферы инвестиций (35%), IT-сфера (24%), сфера строительства и недвижимости, логистики и маркетинга (по 23%). Самые недовольные своей зарплатой являются представители образования (85%) и административного персонала (89%).

По статистике, за последний год зарплата не изменилась у 43% опрошенных. Сократился доход у 17%, увеличился у 40% респондентов.