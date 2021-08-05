«Ключи под балконом, люблю тебя»: самарец не смог пережить гибель обоих родителей

Основная версия его гибели - самоубийство Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валерию из Самары в августе исполнилось 34 года, а через несколько дней после дня рождения молодого мужчины не стало. Правоохранительные органы проводят проверку, но основная версия произошедшего – самоубийство.

В июле Валерий и его сестра похоронили обоих родителей – они умерли буквально друг за другом в течение двух недель. Мужчина тяжело переживал утрату:

- По словам сестры, он начал злоупотреблять алкоголем, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Говорил, что ему очень плохо.

В ночь с 4 на 5 августа он отравил сестре переводом все деньги, которые у него были на банковском счету, плюс сообщение: «Ключи от квартиры под балконом, люблю тебя». Сестра сразу забеспокоилась, набрала его номер, но он был уже недоступен. К ее приеду Валерий был уже мертв.

«Комсомолка» приносит соболезнования родным и близким погибшего.