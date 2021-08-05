В Сызрани ребенка-инвалида мать ударила ножом в глаз

Нож изъят, мальчик в больнице, с семьей сейчас работают специалисты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сызранские силовики разбираются в ЧП, которое произошло 4 августа. В больницу с тяжелой травмой глаза попал ребенок-инвалид. Мальчику 9 лет, он ничего не слышит и не говорит. Теперь ребенок может еще и ослепнуть на один глаз.

- На данный момент известно, что травму он получил во двое своего дома от матери, - говорят собственные источники корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах». – Она утверждает, что произошло это в результате неосторожного обращения с ножом.

Нож изъят, мальчик в больнице, с семьей сейчас работают специалисты. Ранее ни отец, ни мать в поле зрения органов системы профилактики не попадали, семья считалась вполне благополучной, хотя глава семьи и имеет судимость за упорные попытки сесть за руль автомобиля даже после того, как его лишили водительских прав за пьянство.