Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19

Мошенники активно занимаются продажей поддельных документов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях люди, прилетевшие с отдыха из-за рубежа, рассказывают, как избежать сдачи теста на коронавирус.

— На сайт Госуслуг загружаются фальшивые справки о прохождении теста, которые делаются в фотошопе или покупаются. У мошенников уже есть «бизнес» по продаже поддельных документов, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Человеку, разместившего липовый документ, грозит административная ответственность. Поддельный тест считается как отсутствующий. Если в течение 72 часов после прилета из-за границы, тест не загружен на Госуслугах, то можно получить штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

Напомним, за использование и подделку документов предусмотрено ограничение свободы до трех лет, арестом на 4–6 месяцев или лишение свободы до двух лет.