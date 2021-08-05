Под Самарой перевернулась "Шкода", пассажира спасти не удалось

Последствия аварии оказались страшными Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером 4 августа в Самарской области произошло ДТП. В Волжском районе примерно в 18:20 на трассе Самара-Оренбург-Рощинский перевернулся автомобиль "Шкода".

- Водитель двигался в Самару из поселка Рощинский. По предварительной версии он не справился с управлением, и машину занесло в кювет, где она перевернулась, - сообщает ГУ МВД России по региону.

К сожалению, пассажира иномарки, находившегося на заднем сидении в момент аварии, спасти не удалось. Он скончался в машине скорой помощи. Водитель получил тяжелые травмы и сейчас госпитализирован.