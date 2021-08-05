В Самаре сделают больше круглосуточных пунктов вакцинации

Самарцы предпочитают вакцинироваться ночью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре увеличат количество круглосуточных пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от коронавируса. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Жители города предпочитают вакцинироваться в ночное время, из-за этого на трех имеющихся сейчас круглосуточных пунктах скапливаются очереди. Такие пункты работают в городской больнице №4 на Мичурина, 125, в больнице №10 на Медицинской, 4, а также в больнице №6 на Советской Армии, 56.

- Количество круглосуточных пунктов будет увеличено, такая задача поставлена, - сказал губернатор.

Сейчас в регионе первый компонент вакцины получили 833 тысячи человек, вторую прививку сделали 644 тысячи. Всего планируют вакцинировать 1,5 млн человек. Как считают специалисты, именно такое количество вакцинированных позволит создать коллективный иммунитет.

за последние сутки в Самарской области коронавирусом заразился еще 461 человек.