В Самаре библиотеку сделают этнографическим центром народов Поволжья

Обновленная библиотека будет разделена на три зоны ФОТО: администрация Самары Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре детская библиотека № 14 станет этнографическим центром народов Поволжья. Сейчас ее модернизируют.

— Ремонт начался в мае этого года, в рамках национального проекта «Культура», основные работы по обновлению почти закончили.— рассказали в администрации Самары.

В здании заменили старые отделочные слои, двери и окна. Также демонтировали перегородки, стяжку пола, установили инженерные коммуникации.

Библиотека будет разделена на три зоны: «Диалог культур», «Волгарядом», «Созвездие народов Поволжья». У нее большой фонд литературы на языках Поволжья, поэтому здесь и решили создать культурный центр с этнографическим уклоном для детей и взрослых.

Для завершения обновления библиотеки закупили новую мебель и специальное оборудование для медиазоны, провели интернет. Помимо этого, подготовили доступ для маломобильных граждан.