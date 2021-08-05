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Общество5 августа 2021 13:14

В Самаре библиотеку сделают этнографическим центром народов Поволжья

На данный момент в ней ведутся ремонтные работы
Ирина СИНЕГУБОВА
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Обновленная библиотека будет разделена на три зоны ФОТО: администрация Самары

Обновленная библиотека будет разделена на три зоны ФОТО: администрация Самары

Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре детская библиотека № 14 станет этнографическим центром народов Поволжья. Сейчас ее модернизируют.

— Ремонт начался в мае этого года, в рамках национального проекта «Культура», основные работы по обновлению почти закончили.— рассказали в администрации Самары.

В здании заменили старые отделочные слои, двери и окна. Также демонтировали перегородки, стяжку пола, установили инженерные коммуникации.

Библиотека будет разделена на три зоны: «Диалог культур», «Волгарядом», «Созвездие народов Поволжья». У нее большой фонд литературы на языках Поволжья, поэтому здесь и решили создать культурный центр с этнографическим уклоном для детей и взрослых.

Для завершения обновления библиотеки закупили новую мебель и специальное оборудование для медиазоны, провели интернет. Помимо этого, подготовили доступ для маломобильных граждан.