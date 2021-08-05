В Самаре из-за гибели рыбы воду в Волге проверили на токсичность

Острая токсичность воды не подтверждена, но температурные показатели увеличены ФОТО: Приволжский гидрометцентр Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре после гибели рыбы провели анализ на острую токсичность в Саратовском водохранилище, в районе набережной Ладья и Ульяновского спуска.

— Пробы воды, взятые 26 июля этого года, проверили по двум тестовым объектам: дафниям и водорослям из рода «зеленых», — рассказали в Приволжском гидрометцентре.

Оказалось, что убыль дафний и процентное отклонение у водорослей не превысили критерии токсичности: порога в 50% по убыли дафний и 20% по процентному отклонению от контроля водорослей.

Проведенные опыты показали, что вода в черте Самары, в районе набережной Ладья и Ульяновский спуск острой токсичностью не обладает.

Помимо этого, определили содержание 16 показателей, выяснили, что превышают показатели по химическому потреблению кислорода в 1,8 и 2,2 раза, соединениям меди в 3,2 и 1,7 раза и фенолам в 1,9 и 2 раза.

По данным спутникового мониторинга НИЦ «Планета», с 25 июля 2021 года наблюдается массовое «цветение» вод, это связано с температурными рекордами.